Kersvers olympiër kreeg het lastig in 2de deel bij dames maar weet dat conditie goed is: "Ik had geen doel voor ogen"

Reacties van de top drie bij de dames op het BK tijdrijden las u al. Ook een kersvers olympiër is verderop in de top tien terug te vinden. Valerie Demey eindigde op een achtste plek. Zij kreeg onlangs te horen dat ze binnenkort mee mag naar de Olympische Spelen.

Op een gegeven moment had Demey de vijfde beste tussentijd op het BK tijdrijden. Uiteindelijk werd het plek acht voor haar, op 1'20" van winnares Kopecky. "Ik denk niet dat het top was. Ik had een redelijk goed eerste deel. In het tweede deel kon ik niet hetzelfde tempo aanhouden en viel ik veel te vaak stil", vertelde Demey in een exclusief interview.

In die bochten verloor je iedere keer uw ritme

Het technische aspect van de tijdrit woog toch wel door. "In die bochten verloor je ook iedere keer uw ritme, waardoor je u iedere keer moet herpakken. Hoe moeilijker dat je het krijgt, hoe moeilijker dat dat ook is. Ik denk dat ik redelijk ben ineengestuikt. Jammer, maar ik ben geen tijdritspecialiste. Ik had ook geen doel voor ogen. Ik doe gewoon mee omdat ik het belangrijk vind om mee te doen."

Van de inspanning op zo'n BK tijdrijden nog beter worden, dat is vooral de insteek waarmee Demey aan de start kwam. "Het is een goeie prikkel, het is iets dat je niet kunt nabootsen op training. Ik weet dat dit niet mijn discipline is, maar je hoopt natuurlijk dat je met een goede conditie iets zou kunnen doen."