Deceuninck-Quick.Step heeft beslist met welke sprinter het naar Tour de France trekt

Met welke sprinter zou Deceuninck-Quick.Step naar de Tour trekken, Bennett of Cavendish? Het is een vraag die de wielerwereld behoorlijk bezighield. De knoop is echter doorgehakt: Bennett is fit en dus kiest de ploeg voor hem. Voor Cav is er geen plaats in de Tourselectie.

Het was voorzien dat Deceuninck-Quick.Step in de Tour de kaart Sam Bennett zou trekken, tot die een kleine blessure opliep. Zijn deelname werd plots in vraag gesteld en met Cavendish had de ploeg een sprinter achter de hand die het dit jaar al veel beter gedaan heeft dan verwacht. Finaal blijft alles toch bij het oude: Bennett gaat naar de Tour, Cavendish niet.

"De overeenkomst was dat Bennett naar de Tour zou gaan als hij oké is. Dan zouden we niet met twee sprinters gaan. Ik begrijp van zijn sportdirecteurs dat het veel beter gaat met zijn knie. Normaal zou hij oké moeten zijn", zegt Lefevere over Bennett aan Cyclingnews.

We rekenen 200 procent op Sam

"Sam is niet de sterkste in het hoofd. Als alles goed gaat, zal hij sterker en sterker worden. Als hij met twijfels zit en we nemen een tweede sprinter als Mark Cavendish mee, gaat hij heel nerveus worden", verklaart Lefevere de keuze voor één sprinter. "We rekenen 200 procent op Sam. Er zijn sommige teams die een renner niet opstellen in de Tour als hij niet blijft, maar daar doe ik niet aan mee."