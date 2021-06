Renner die allereerste nationale trui pakte in teamgeschiedenis Intermarché-Wanty-Gobert is zeer gelukkig: "Ik had mij intensief voorbereid"

In Estland is donderdag geschiedenis geschreven. Rein Taaramaë heeft in de nationale tijdrit van het land namelijk voor de allereerste nationale trui in de geschiedenis van Intermarché-Wanty-Gobert gezorgd.

Rein Taaramaë is de nieuwe nationale kampioen in het tijdrijden voor Estland. Uiteraard is hij daar zeer tevreden mee. "Het is een opluchting! Sinds de Giro heb ik uitsluitend op de Tijdritfiets getraind. De wedstrijd van vandaag was mijn doel voor de maand juni, want ik wilde deze trui aan het team aanbieden. Vanmorgen werd ik zelfverzekerd wakker, want ik had mij intensief voorbereid op deze race, en vandaag ben ik blij dat ik win", aldus Taaramaë op de website van Intermarché-Wanty-Gobert.

"Ik zal er zondag zijn voor de wegwedstrijd, maar het zal moeilijk worden voor mij. Het parcours is vrij vlak en explosief, zoals overal in Estland. Er zal een gravel sectie zijn van 200 meter aan 5% als aandachtspunt. Ik weet dat ik in de schijnwerpers zal staan, maar je weet maar nooit, met de benen van de Giro en een bondgenoot van de omstandigheden kan het goed komen", legde Taaramaë uit.