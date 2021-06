Trek-Segafredo zoekt naar versterkingen en denkt aan renner die het meeste aantal kilometers in de aanval was in de Giro

Trek-Segafredo is op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. De Amerikaanse wielerformatie heeft zo Simon Pellaud op het oog, een Zwitser die dit seizoen een goede indruk heeft gemaakt in de Ronde van Italië.

Simon Pellaud kon geen overwinning binnenhalen in de Ronde van Italië, maar hij won wel het Fuga Bianchi-klassement, wat betekent dat de Zwitser de meeste kilometers van het hele peloton in de aanval was.

Volgens Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport aast Trek-Segafredo nu op de Zwitserse renner. Pellaud is op dit moment nog in dienst bij het Italiaanse Androni Giocattoli-Sidermec. Pellaud is 28 jaar oud.