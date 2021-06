Asgreen prikkelt met grapje sportdirecteur Deceuninck-Quick.Step en schetst opvallend parcours in Denemarken

Gezien het seizoen waar Kasper Asgreen aan bezig is, mag het niet verwonderen als hij in Denemarken opnieuw nationaal kampioen kan worden. Dat zou dan wel gebeuren op een apart parcours. Aan sportdirecteur Brian Holm om hem met een goed tactisch plan op pad te sturen.

Concurrentie zal er wel zijn, want er is in Denemarken een straffe generatie die het uitstekend doet. "De generatie die dominant was tijdens de jaren bij de junioren is nog maar net begonnen met nu ook resultaten te halen op het profniveau", is de verklaring van Asgreen.

Die heeft zelf ook al prachtige momenten meegemaakt in Deense kampioenschappen. "Ik ben al blij dat ik de trui van tijdritkampioen opnieuw veroverd heb. Het was een ongelooflijke ervaring om in die trui de laatste twee jaar rond te rijden. Vorig jaar veroverde ik ook de kampioenentrui op de weg. Het was een plezier om daar elke dag in rond te rijden. Ik hoop er nog een jaar bij te doen."

TITEL VERLENGEN OF DOORGEVEN AAN PLOEGMAAT

Zeker omdat het toch niet altijd mogelijk is geweest om die trui te showen. "Ik heb het niet het hele jaar kunnen doen door de lockdown enzo. Ik hoop om mijn titel te verlengen ofwel om die door te geven aan Michael Mørkøv of Mikkel Honoré."

Van hieruit hebben we niet meteen gedetailleerd zicht op het parcours in het Deens Kampioenschap. Asgreen komt met details. "Het eerste deel van de koers vindt plaats in het zwaarste gebied van Denemarken. In de eerste 125 kilometer gaan we 1900 meter klimmen. Het is een zware start, maar het is nog te vroeg in de koers om daar het verschil te maken. Je kunt daar de koers verliezen, maar niet winnen."

TWEEDE DEEL VLAK

De juiste strategische zet doen op het goede moment is dus noodzakelijk. "Het is aan sportdirecteur Brian Holm om daar iets op te vinden", lacht Asgreen. "In het tweede deel rijden we op vlakke en brede wegen."