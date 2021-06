Verrassing in Italië: Ganna pas 4e op nationaal kampioenschap tijdrijden

De nationale kampioenschappen tijdrijden brengen heel wat verrassingen met zich mee.

In België won niet topfavoriet Remco Evenepoel, wel Yves Lampaert en in Nederland mogen we toch ook van een verrassing spreken als de titel naar Tom Dumoulin gaat.

De grootste verassing viel in Italië te bespeuren want wereldkampioen Ganna, die in de Giro nog tweemaal de beste was in een tijdrit, kon zijn status geen extra glans geven. Hij werd op het nationaal kampioenschap tijdrijden pas 4e, op bijna een minuut van winnaar Matteo Sobrero.

De renner van Astana is zeker geen slechte tijdrijder, in de slottijdrit van de Giro eindigde hij nog op de vierde plaats. Maar dat hij hardrijders pur sang zoals Affini en Ganna achter zich houdt en zo zijn eerse profzege pakt, had nietmand zien aankomen.