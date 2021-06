Van Aert verbaast zichzelf met titel en dat belooft: "Misschien beter in orde dan ik denk, ik ben Van Hooydonck dankbaar"

Vooraf beweerde Wout van Aert dat de vorm niet was wat het moest zijn. Een Belgische titel later klinkt het toch enigszins anders. Van Aert heeft vertrouwen getankt met het oog op de Tour. Van Hooydonck was op het BK zijn enige ploegmaat. Onder hun tweetjes speelden ze het klaar.

Om Belgisch kampioen te kunnen worden, moest Van Aert een antwoord in huis hebben op een aanval van Evenepoel. "Ik moest mijn best doen om mee te zijn, maar het was een beetje getelefoneerd. Het was moeilijk voor hem om een goed moment te kiezen. Edward Theuns speculeerde een beetje, maar ik wist dat het in mijn voordeel was dat de gang er toch inbleef."

Van Aert verklaart zich nader: "Als het stilvalt en ze beginnen te demarreren, moet je op een gegeven moment toch eens gaan kiezen op wie je wel of niet reageert." In de achtergrond verrichte Van Hooydonck nuttig afstoppingswerk. "Ik heb Nathan heel kort gesproken na de finish. Zo zie je maar: we staan met slechts twee aan de start, maar ik had toch opnieuw een ploegmaat van goudwaarde."

SUCCESVOLLE TANDEM

Het is niet voor het eerst dat de tandem Van Aert-Van Hooydonck succesvol was. "Ik heb al een paar mooie koersen gereden dit jaar met Nathan. Ik ben heel dankbaar dat hij dat werk gedaan heeft, natuurlijk." Zo bleef Van Aert voorop en werd het een sprint met drie. "Theuns mag je niet onderschatten, hij is een snelle man. Hij speculeerde echt op die sprint, zijn goed recht. Hij was misschien iets frisser."

© photonews

Maar finaal niet sneller of sterker. Voor Van Aert stond dit BK eigenlijk meer in het teken van de toekomst. "Ik had deze koers echt nodig richting de Tour. Ik heb al naar heel wat kampioenschappen echt toegeleefd. Dit was meer: "Ik pak het erbij." In principe zou je een dag of twee-drie vroeger naar huis komen als je ambitie hebt op het BK."

DROMEN VAN 'LE MAILLOT JAUNE'

Van Aert zou dus nog beter moeten worden. "Het klinkt belachelijk als je wint, maar normaal moet ik nog beter kunnen. Ik had toch goeie benen, anders win je niet. Als je die trui pakt, is het natuurlijk heel mooi." Hij mag dus toch dromen van 'le maillot jaune' in het Tour-begin. "Ik heb altijd gezegd dat ik mij er niet bij neerleg dat ik geen kans maak die eerste week. Misschien dat ik beter in orde ben dan ik zelf denk."