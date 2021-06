Astana-Premier Tech denkt niet aan eindwinst Tour de France, maar gaat voor verschillende ritzeges met deze renners

Ook Astana-Premier Tech heeft nu haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De ploeg lijkt vooral op Jakob Fuglsang te rekenen in de bergen, maar met renners als Lutsenko en Aranbaru gaan ze wel duidelijk voor ritzeges.

Astana-Premier Tech heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Tour de France. De wielerploeg kiest duidelijk voor ritoverwinningen, want met renners als Aranbaru en Lutsenko hebben ze de perfecte pionnen om voor dagzeges te gaan.

Toch wil de ploeg ook in de bergen haar mannetje staan, want ook Jakob Fuglsang is van de partij. Daarnaast is ook Omar Fraille, de kersverse Spaanse kampioen, geselecteerd voor de Tour de France. De andere namen voor Astana-Premier Tech zijn Stefan de Bod, Dmitriy Gruzdev, Ion Izagirre en Hugo Houle.