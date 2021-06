Remco Evenepoel geeft aan hoe hij aankijkt tegen Wout van Aert: "Hij is een kampioen, hé"

Heel veel confrontaties tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert, de twee vedetten van de huidige generatie Belgische wielrenners, zijn er niet. Of het moest in het tijdrijden zijn. Op het BK van voorbije zondag kwamen ze mekaar wel tegen.

Remco Evenepoel moest het stellen met een derde plaats terwijl Van Aert de Belgische titel pakte. "Voor mij is het moeilijk om mannen zoals hem te verslaan", is Evenepoel eerlijk. Vooraf was er nochtans twijfel rond het vormpeil van Van Aert. "Als je Belgisch kampioen kan worden, presteer je op een goed niveau."

Een gelijkenis tussen Evenepoel en Van Aert: een hoogtestage maakt deel uit van deze periode in het seizoen. "Hij heeft goed gereageerd op zijn stage. Ik ga nu zelf op stage. We zijn allebei goed op weg om nog mooie resultaten neer te zetten."

Ik heb veel respect voor Wout van Aert

De vorige keer dat Evenepoel echt tegen Van Aert streed was op het BK tijdrijden in 2019. Toen werd Evenepoel... derde en Van Aert - jawel - eerste. Wat is eigenlijk hun band, hoe kijkt Evenepoel naar Van Aert? "We zijn geen beste vrienden, maar ik heb veel respect voor hem. Ik denk dat dat ook wederzijds is. Hij is een kampioen, hé."

Het palmares van Van Aert begint al aardig aan te dikken en ook zijn koerswijze spreekt voor zich. "Hij wint Monumenten, hij rijdt goed in de klassiekers, hij is al Belgisch kampioen op de weg en in het tijdrijden geworden. Hij is één van dé figuren in het wielrennen."