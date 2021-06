Team Arkéa Samsic maakt selectie bekend voor Tour de France: Nairo Quintana opnieuw het speerpunt binnen de ploeg

Team Arkéa Samsic heeft haar selectie rond voor de Tour de France. De ploeg start met ambitie, want Nairo Quintana, de voorbije jaren al dicht bij eindwinst, is de uitgesproken kopman.

Nairo Quintana was er al een paar keer dicht bij, maar de voorbije jaren stuitte hij telkens op een weergaloze Chris Froome. De Colombiaan won wel al drie ritten in de Franse rittenkoers, maar hij raakte voorlopig niet verder dan twee tweede plaatsen in het eindklassement.

Lukt het dit seizoen wel voor Nairo Quintana? Hij is alvast de kopman bij Team Arkéa Samsic. Hij krijgt enkele goede knechten mee, want ook Barguil, McLay, Delaplace, Gesbert, Swift en Russo zijn geselecteerd. Nacer Bouhanni zal dan weer zijn eigen kans mogen wagen in de massasprints.