Team BikeExchange maakt selectie bekend voor de Tour de France en wil op verschillende fronten meedoen voor overwinningen

Binnenkort start de Tour de France en dus maken de ploegen hun selecties bekend voor de Franse rittenkoers. Team BikeExchange heeft haar selectie deze middag bekendgemaakt en ze hebben voor enkele sterke renners gekozen.

Zo lijken Simon Yates, Esteban Chaves en Michael Matthews de speerpunten te worden binnen de ploeg. Ook Lucas Hamilton, Luke Durbrigde, Amund Gröndahl Jansen, Chris Juul-Jensen en Luka Mezgec zijn geselecteerd.

🇫🇷 Presenting our #TDF2021 team:



🦸🏽‍♂️Charging Chavito

🦸🏼‍♂️Turbo Durbo

🦸🏻‍♂️Grøndahl the Great

🦸🏻‍♂️Hamilton the Hammer

🦸🏼‍♂️The Joker Juul-Jensen

🦸🏻‍♂️Blazing Bling

🦸🏻‍♂️Mighty Mezgec

🦸🏻‍♂️Super Simon



