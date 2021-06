TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 3 LORIENT - PONTIVY: Houden Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step het samen in chaotische finale?

Dag drie in de Tour de France! Met op het programma: een etappe van Lorient naar Pontivy.

Vorig jaar werd de derde etappe van de Tour de France gewonnen door Caleb Ewan. Het peloton riep op ruim vijftien kilometer van de meet de laatste vluchter op. In de massasprint had Sam Bennett goede kaarten, maar Ewan kwam nog heel snel van achteruit en kwam als eerste over de streep.

Wellicht massasprint in derde etappe Tour de France

In de Tour van 2021 is dit in principe een dag die de huidige geletruidrager wel goed moet doorkomen. Met nog een afdaling in de finale zal het geen evidentie worden om een massasprint te vermijden. Met vlak voordien dan nog een knikje en een echt vlak stuk in de ultieme slotkilometers kan het wel een chaotische sprint worden.

De renner krijgen een rit van 182,9 kilometer voorgeschoteld, van startplaats Lorient tot aankomstplaats Pontivy. Met wel twee beklimmingen van vierde categorie op het parcours. Na 90 kilometer staat de beklimming van de Côte de Cadoual: 1,7 kilometer klimmen aan 6,3%. Ruim 40 kilometer voor de meet klauteren de renners 2,2 kilometer naar boven op de Côte de Pluméliau aan 3,1%.

Het eerste gedeelte van deze wedstrijddag is behoorlijk vlak, 40 kilometer lang. Dan breekt een meer glooiend gedeelte aan met onder andere de genoemde beklimmingen. Nadat de renners boven komen op de Côte de Pluméliau blijft het op en af gaan, tot op de Pont en Girol. Wie nog wil weg vlammen uit het peloton, krijgt daar de laatste kans. Nadien volgt de afdaling en nog een paar vlakke kilometers alvorens aan te komen in Pontivy.

Ewan moet finale aankunnen

De sprintersploegen - dan denken we in de eerste plaats aan Lotto Soudal en Deceuninck-Quick.Step - mogen vol aan de bak in deze etappe met toch enkele verraderlijke hindernissen. Er mogen geen steken laten vallen worden in de mogelijk chaotische finale. Ook zal het kijken zijn of alle sprinters wel mee zijn. Ewan moet dit wel aankunnen. Moesten de pure sprinters toch afhaken, dan is dit wel een kans voor Peter Sagan.

Ook benieuwd naar de uitslag van de derde etappe van de Tour de France? Etappe 4 wordt verreden op 29 juni, de renners maken zich dan op voor een rit van Redon naar Fougères. Lees meer in de voorbeschouwing op de vierde etappe.