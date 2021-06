Van Hooydonck enige maar voorbeeldige ploegmaat voor Wout: "Prachtig voor hem om in driekleur naar Tour te gaan"

Nathan Van Hooydonck heeft zijn steentje bijgedragen aan de BK-triomf van Wout van Aert. Ze waren bij Jumbo-Visma amper met twee. Van Hooydonck deed wat hij kon: de finale inluiden met een versnelling en afstoppen nadat Van Aert vertrokken was.

De aanval van Van Hooydonck was overigens niet voorzien. "Dat was niet gepland. Ik voelde me de hele dag niet zo supergoed. Ik dacht: "Ik ga toch even proberen, misschien kom ik er door." Het was vooral voor mezelf, om te zien hoe ver ik stond. Nadien reed Wout weg."

Ik heb me niet heel populair gemaakt

Waardoor Van Hooydonck een andere taak kreeg: afstoppen en het achtervolgingswerk van Alpecin-Fenix verstoren. "Ik heb me niet heel populair gemaakt in het peloton door af te stoppen. Ik vind het zelf ook heel vervelend als ze dat doen, maar het hooft er gewoon bij."

Het blijft straf: de jongens van Jumbo-Visma stonden met amper twee man aan de start, maar gingen wel met de titel aan de haal. "Wout telt voor meer dan één coureur. Ik ben superblij voor hem, hij heeft er keihard voor gewerkt. Hij heeft de afgelopen weken opofferingen gedaan. Een prachtige beloning om in de driekleur naar de Tour te gaan, dat is het mooiste dat er is."