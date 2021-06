Kelly weet uitspraken Lefevere over Bennett te plaatsen: "Patrick is ontgoocheld, een beetje een vorm van revanche"

De kritiek van Patrick Lefevere op Sam Bennett heeft ook Ierland bereikt. Sean Kelly, viervoudig winnaar van de groene trui in de Tour, neemt het op voor zijn landgenoot. Volgens Kelly komen de uitlatingen van Lefevere er omdat Bennett van ploeg gaat veranderen.

Het draait uiteraard allemaal om de Tourselectie van Deceuninck-Quick.Step. Bennett kan niet naar de Tour vanwege een (vermeende?) knieblessure, Lefevere denkt dat er meer aan de hand is. "Patrick is ontgoocheld dat Sam volgend jaar niet meer voor Quick.Step rijdt en slaat zo een beetje terug", redeneert Sean Kelly in een gesprek met Cyclingnews. "Dat is geen nieuw fenomeen bij managers die een grote naam verliezen."

En dat zou dus ook de achterliggende reden zijn van de uithaal van Lefevere naar bennett. "Deze uitlatingen zijn een vorm van een beetje revanche ten opzichte van de renner. Ik denk niet dat Sam uit de Tourselectie gelaten wordt omdat hij vertrekt, ik denk wel dat deze negatieve commentaren er komen omdat hij vertrekt."

MENTAAL STERKER GEWORDEN

Lefevere liet onder andere optekenen dat hij denkt dat het meer faalangst is dan alleen maar pijn bij Bennett. "Ik denk dat zijn mentale sterkte veel beter is dan enkele jaren geleden", gaat Kelly niet akkoord met die theorie.