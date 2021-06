Belg grijpt naast Tourselectie: "Ik pas niet in het plaatje" en "Deze tik nu verwerken"

Veel Belgen in de Tour: 22 haalden de selectie bij hun diverse ploegen. Maar er is er eentje ook niet bij, ook al moest hij pieken richting Ronde van Frankrijk.

Zoek niet naar Aimé De Gendt in de Tourselectie, want hij zal zijn tweede Tour de France niet rijden anno 2021.

Niet zien aankomen

"Nee, ik had het niet zien aankomen. Naar deze periode moest ik pieken. Uiteraard is het hard. Men kiest voor de sprinttrein en voor de klimmers", aldus De Gendt in Het Nieuwsblad.

"Ik pas niet in het plaatje. Wat ik nu ga doen? Deze tik verwerken en een maand zonder koers gebruiken om een en ander te verwerken."