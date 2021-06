"Als renner met voeten van Lefevere rammelen doe je niet"

Er was heel wat te doen over de beslissing van Deceuninck - Quick-Step om uiteindelijk Sam Bennett thuis te laten voor de Tour de France en wel Mark Cavendish mee te nemen als sprinter.

Niet dat Cavendish het niet meer zou kunnen uiteraard: hij won dit seizoen al vijf keer en lijkt zijn betere benen te hebben teruggevonden.

Maar hoe een en ander allemaal gebeurde en er uiteindelijk de switch werd gemaakt, het leek wel wat bijzonder.

Streep op carrosserie

Lefevere zelf haalde uit naar zijn sprinter, Carl Berteele heeft zich in De Tribune ook uitgelaten over de zaak: "Als renner met de voeten van Patrick Lefevere rammelen, zeker als je in februari al bij een andere ploeg hebt getekend, dat doe je niet."

"In het algemeen doe je dat niet met je baas. Wees dan gewoon eerlijk. Ik denk dat Bennett nu afgeserveerd wordt. Dit is een streep op de carrosserie van Lefevere, die er niet snel zal afgaan."