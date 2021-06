Lorena Wiebes is de sterkste in tweede etappe Lotto Belgium Tour, Jolien D'hoore moet tevreden zijn met de tweede plaats

Lorena Wiebes is aan een sterk seizoen bezig en de Nederlandse heeft haar goede vorm nog eens bevestigd in de tweede etappe van de Lotto Belgium Tour. Ze haalde het in de sprint van onder meer Jolien D'hoore.

Het stond in de sterren geschreven dat de tweede etappe van de Lotto Belgium Tour moest eindigen op een massasprint. Lorena Wiebes was één van de topfavorieten voor de zege en de Nederlandse renster van Team DSM trok ook aan het langste eind. Ze was in de sprint sneller dan onze landgenote Jolien D'hoore. Barbara Guarischi eindigde op de derde plaats. Jolien D'hoore is dankzij bonificatieseconden en haar derde plaats in de proloog gisteren wel de nieuwe leider in de Lotto Belgium Tour.