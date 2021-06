Jumbo-Visma gaat voor andere tactiek en stuurt signaal naar Pogačar: "Nee, vriend, zo gaan we het dit jaar niet doen"

Bij Jumbo-Visma gaan ze Pogačar dit jaar de Tourzege niet cadeau doen. Stellen dat dat in 2020 wel het geval was, is sterk uitgedrukt. Maar u herinnert zich het beeld van die Tour wel: Van Aert en zijn ploegmaats die dag na dag op kop sleurden. In de overtuiging dat Roglič het dan wel zou afmaken.

Draaide dat eventjes anders uit. "Voor ons is het vrij simpel. Als het op een man-tegen-man-gevecht aankomt, is Pogačar de beste", stelt sportief directeur Merijn Zeeman in het Algemeen Dagblad. "Hij staat een treetje hoger. Zo gaan wij de Tour in."

VOORAF MOEILIJK PLANNEN

Als dat klopt, is het natuurlijk van belang om hem te isoleren. "Vooraf is het altijd moeilijk plannen; in de Tour is elke dag hectisch. Met lastige afdalingen, met waaiers, slecht weer. Iedere dag kan beslissend zijn. Maar we zullen strategisch goed moeten rijden."

Wat betekent dat juist? "We gaan niet de koers voor Pogačar controleren. Hij is vorig jaar overal meegeslopen en heeft geprofiteerd om uiteindelijk verwoestend uit te halen in de laatste tijdrit", heeft Zeeman ook gezien. "Nee, vriend, zo gaan we het dit jaar niet doen."

DOEN ZOALS IN BASKENLAND

Inmiddels hebben ze bij Jumbo-Visma ook meer ervaring met het in de problemen brengen van Pogačar door een tactisch plan. "In de Ronde van Baskenland hebben we hem verslagen met een list. Maar we hebben dit jaar ook gezien hoe ongelofelijk sterk Pogačar is."