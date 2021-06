Lotte Kopecky en andere grote namen in slotkilometers verrast door snedige aanval van Wit-Russische

Lotte Kopecky moest nog echt haar duivels ontbinden in de Lotto Belgium Tour en leek daar mee bezig in de rit van en naar Galmaarden. Het afmaken lukte niet, want de Wit-Russische Amialiusik kon afwerken na een aanval in de finale.

Met Belgisch kampioene Kopecky en proloog-winnares Van Dijk waren het de grote namen die de koers maakten in en rond Galmaarden. Beiden hadden wel pech pech te maken. Eerst moest Kopecky van fiets wisselen na een lekke band en later kreeg ook Van Dijk met materiaalpech te maken. Beiden zaten wel nog in de kopgroep bij het aanbreken van de finale. Nog mee vooraan: Oyarbide, Amialiusik en Wiebes. Die laatste glipte er tussenuit op vijf kilometer van de finish, maar de Nederlandse bleef slechts twee kilometer voorop. DERDE PLAATS VOOR KOPECKY Vervolgens was er een uitval van Amialiusik. Oyarbide kreeg de kloof niet dicht en de Nederlandse dames keken naar Kopecky. Die deed wat ze kon, maar kon in haar eentje het ook niet helemaal klaren. Ook in de laatste honderd oplopende meters hield Amialiusik stand: de verrassende overwinning was een feit. Wiebes spurtte nog naar plek twee, Kopecky kwam als derde over de streep.