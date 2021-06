Greg Van Avermaet denkt aan een opvallende winnaar voor de eerste rit in de Tour de France: "Als ik één naam moeten noemen, zeg ik hem"

Morgen is het zo ver, want dan wordt de eerste rit in de Tour de France afgewerkt. Renners als Alaphilippe en van der Poel krijgen meteen een uitgelezen kans op de gele trui, maar ook Greg Van Avermaet wil voor de zege gaan.

De rit van zaterdag ligt Van Avermaet namelijk beter dan de rit van zondag. "Het is wel lang geleden dat ik op zo'n aankomst heb kunnen winnen, dus het zou mij verbazen als ik de rit zou binnenhalen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "De positie aan de voet van de beklimming zal enorm belangrijk zijn. Wie ik zeg als favoriet? Valverde en Pogacar zullen er dicht bij zijn, maar als ik één naam moet noemen, zeg ik Colbrelli", aldus Greg Van Avermaet.