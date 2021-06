Lotto Kopecky slaat dubbeslag in de Lotto Belgium Tour en is meteen ook de eindwinnares

Lotto Kopecky heeft toegeslagen in de laatste etappe van de Lotto Belgium Tour. Onze landgenote haalde het voor Yara Kastelijn en Ellen van Dijk en is meteen ook de eindwinnares in de ronde.

Vandaag stond de laatste etappe van de Lotto Belgium Tour op het programma. Daarin viel een sterke prestatie van Lotto Kopecky te noteren, want onze landgenote haalde de rit binnen. Yara Kastelijn werd tweede en Ellen van Dijk vervolledigde het podium. Door deze overwinning is Lotte Kopecky ook de eindwinnares van de Lotto Belgium Tour. Een nieuwe overwinning dus voor Kopecky, want eerder dit seizoen won ze ook onder meer al Le Samyn des Dames.