Mathieu van der Poel en Philip Roodhooft duiden schitterende 'Merci Poupou'-actie: "Ik ben er zeker van dat hij trots is"

Schitterend gewoon, die 'Merci PouPou'-actie van Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats verschenen op de ploegenpresentatie van de Tour met een paars-geel shirt als ode aan Raymond Poulidor. Maar vanwaar dit idee? Van der Poel en Philip Roodhooft geven uitleg.

Het is zo dat 45 jaar na de laatste Tour van Raymond Poulidor zijn kleinzoon Mathieu van der Poel zijn debuut maakt. Generatie na generatie blijft betrokken bij de Tour, net zoals dat bij het wielerpubliek vaak het geval is. Als hommage aan de legende van Poulidor, die acht keer op het podium eindigde zonder ooit de gele trui te dragen, zeggen ze nu bij Alpecin-Fenix: 'Merci Poupou'!

1 VAN DE MEEST ICONISCHE WIELRENNERS

"We konden deze kans niet laten passeren. Dit is een unieke kans voor Mathieu en de ploeg om ode te brengen aan zijn grootvader, één van de meest iconische wielrenners aller tijden. Het feit dat onze partners 'Merci Poupou' ondersteunen toont hun engagement voor de lange termijn", meent teammanager Philip Roodhooft.

"Mijn grootvader zag al heel snel dat ik plezier had in het fietsen", weet Mathieu van der Poel nog. "Hij zei altijd dat David en ik meer talent hadden dan hijzelf. Ik wou dat hij erbji kon zijn en dit kon ervaren samen met onze familie. Ik ben er zeker van dat hij trots is, dat was hij altijd. Ik ben verheugd dat we hem een ultiem eerbetoon kunnen brengen."