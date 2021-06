VOORBESCHOUWING: Neemt een kanshebber op geel ook de bolletjestrui mee naar huis?

Met de Tour de France voor de deur nemen we ook de strijd voor de bolletjestrui onder de loep. Die ging vorig jaar naar ene Tadej Pogačar, tevens de eindwinnaar. Gaan de bollen opnieuw naar een renner die voor geel strijdt of is er een renner die puur voor de bollen gaat en die ook kan binnenhalen?

De top drie uit het bergklassement van vorig jaar: Tadej Pogačar, Richard Carapaz en Primož Roglič. Allemaal renners die hopen een gooi te doen naar eindwinst dit jaar. Bij Carapaz was dat in 2020 wel nog niet het geval. Het wordt uitkijken naar welke impact dit heeft op zijn positie in het bergklassement. Op plek vier in 2020 eindigde Tour-revelatie Marc Hirschi.

Zijn er renners zoals de Zwitser die niet in aanmerking komen voor de gele trui, maar wel op het bergklassement mogen mikken? Als er één aanvaller pur sang is die hiertoe in staat is, is het Julian Alaphilippe. De huidige wereldkampioen speelde het al eens klaar in 2018. Eerst zal die gaan voor ritwinst en eventueel eens het dragen van de gele trui. Slaagt hij vroeg in dat opzet, dan kan hij zich op de bollen richten.

© photonews

Een andere Franse ex-winnaar van de bolletjestrui die ook nog wel te motiveren valt voor een nieuwe poging, is Warren Barguil. Wat voor Alaphilippe geldt, zal het geval ook zijn voor een heel aantal klimmers: ritwinst staat voorop. Zo kunnen natuurlijk enkele renners automatisch vooraan komen in het bergklassement. Mannen die dan in beeld komen zijn Simon Yates en Nairo Quintana.

Ook Miguel Ángel López is een straffe klimmer die de bolletjestrui zeker eer aan zal doen. Hij beschikt over een stevig eindschot en kan zo wel eens gouden zaken doen. Guillaume Martin en Thomas De Gendt wonnen al het bergklassement in de Vuelta. Kunnen ze het ook in de Tour? Of komt het potentieel van David Gaudu opnieuw tot uiting?

© photonews

Tot daar de renners die zich zouden kunnen toeleggen op het bergklassement. Het ander scenario is dus dat één van de absolute toppers zo dominant is dat hij een grote slokop wordt in deze Tour. Of dat de mannen die de gele trui belagen uitpakken op de steilste cols en zo plots de bollen in handen krijgen. Van Thomas verwachten we dat niet meteen. Pogačar, Carapaz en Roglič komen wel in aanmerking.

ONZE STERREN VOOR HET BERGKLASSEMENT IN DE TOUR DE FRANCE:

**** Tadej Pogačar

*** Julian Alaphilippe - Richard Carapaz - Primož Roglič - Miguel Ángel López

** Warren Barguil - Guillaume Martin

* Esteban Chaves - Thomas De Gendt - David Gaudu - Nairo Quintana - Simon Yates