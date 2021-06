Vreselijk voorval: Nederlander Koen de Kort verliest drie vingers bij ongeval op offroad-weg

Koen de Kort is betrokken geraakt bij een vreselijk ongeval. De Nederlander heeft drie vingers verloren bij een accident toen hij een voertuig aan het besturen was op een offroad-rit. Zijn ploeg Trek-Segafredo heeft informatie met de buitenwereld gedeeld over deze schokkende gebeurtenis.

Het was in de Pyreneeën in Andorra, waar De Kort al enkele jaren woont, dat het gebeurde. De Kort moest met een helikopter naar het Parc Tauli-ziekenhuis in Sabadell gebracht worden. Daar werd hij onmiddellijk geopereerd. Na een ingreep van drie uur bleek dat drie vingers geamputeerd moesten worden. TWEE VINGERS GERED "Koen heeft de derde, vierde en vijfde vinger van zijn rechterhand verloren", zegt teamdokter Rodriguez Alonso. "Dokter Jorge Serrano, die hem geopereerd heeft en die we moeten bedanken voor zijn werk, heeft me verteld dat zijn hand wel functioneel blijft, dankzij de twee andere vingers. Die moesten niet geamputeerd worden." Ook al was ook de tweede vinger van het rechterhand beschadigd. "Vanwege vuil dat rond de wonden zit, is risico op infectie niet uitgesloten. De gepaste antibiotica-therapie wordt toegediend."