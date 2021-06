Wout van Aert in Tour de France te zien met opvallende blauwe voorband en daar zit een betekenis achter

Naast Wout van Aert kan je niet kijken in de Tour. Dat komt niet enkel met zijn trui. De blauwe voorband bij de fietsen van Jumbo-Visma is even opvallend. Van Aert en zijn ploegmaats zullen allen met deze blauwe voorband rijden in de Tour.

Deze blauwe voorband staat symbool voor een drie jaar durende samenwerking tussen Team Jumbo-Visma en Swapfiets. Om fietsen in het dagelijks leven te promoten, werd bandenexpert Vittoria gevraagd om blauwe banden te ontwikkelen. Een nieuwe band die iedereen herkent van Swapfiets, maar nu geschikt is voor professioneel gebruik in wielerwedstrijden door Team Jumbo-Visma.

"Veel wielerliefhebbers stappen in het dagelijks leven ook graag op de fiets", legt Richard Plugge, directeur van Jumbo-Visma uit. "Deze samenwerking met Swapfiets is dan ook een logische match. Als Team Jumbo-Visma zien we dit als kans om aan een breed publiek te laten zien wat we naast het winnen van races belangrijk vinden."

Daarmee doelt Plugge op volgende aspecten: een goede gezondheid, een groene leefomgeving en leefbare steden voor iedereen. Dat moet met deze blauwe band van Swapfiets in de verf gezet worden.