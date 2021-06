📷 Van der Poel en Alpecin-Fenix konden eerste Tourrit dan toch afwerken in truitje dat eer betuigt aan Poulidor

Niets dan positieve reacties hebben ze bij Alpecin-Fenix gekregen over het truitje waarmee ze Poulidor eer betuigen. Mathieu van der Poel en zijn ploeggenoten pronkten er al mee op de ploegenpresentatie. Ook in de eerste Touretappe van Brest naar Landerneau hadden ze het shirt aan.

Dat was aanvankelijk niet voorzien. Alpecin-Fenix zou ermee verschijnen om de ploegenpresentatie om de 'Merci Poupou'-actie in de kijker te zetten, maar ging er in eerste instantie niet mee koersen. Onder meer een oproep van Karl Vannieuwkerke deed de hoop oplaaien dat de renners van het team hun paars-gele outfit ook in de koers mochten dragen.

Ook de UCI was het idee genegen, omdat de trui ode brengt aan één van de grootste namen uit de wielergeschiedenis. Daarom werd een uitzondering toegestaan en reden Van der Poel en zijn maats in het paars-geel op de eerste Tour-dag.

© photonews

In het verdere verloop van de Ronde van Frankrijk zullen ze bij Alpecin-Fenix wel beroep doen op hun traditionele tenue. Het koersen in dit speciale shirt was dus een eenmalige gebeurtenis, maar het blijft mooi dat dit nog voor mekaar gebracht werd.