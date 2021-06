Thijs Zonneveld héél kritisch over Lefevere: "Veel mensen hebben schrik van hem, inclusief mensen binnen zijn ploeg"

Thijs Zonneveld kijkt uit naar de Tour de France, hoe zou je zelf zijn. Maar hij heeft ook flink uitgehaald naar Patrick Lefevere.

"Wat Lefevere heeft gedaan met Sam Bennett? Dat is het tegenovergestelde van The Wolfpack", aldus Zonneveld in Het Laatste Nieuws.

Angst

"Hij is echt afgemaakt, zonder dat Lefevere sluitende bewijzen heeft, op basis van onderbuikgevoel. Dat is iemand in de steek laten en naar beneden trappen."

"Ik weet dat er veel mensen schrik hebben van Lefevere, ook binnen zijn ploeg. Ze weten allemaal dat hij ze kan maken en breken."