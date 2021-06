Patrick Lefevere stelt het nu al duidelijk: "Remco Evenepoel mag in 2022 Tour de France niet rijden"

Gezien de manier waarop de Giro afliep voor Remco Evenepoel moest Patrick Lefevere zich ook wel buigen over hoe het nu verder moest met de groterondeplannen van zijn renner. Lefevere heeft alvast al één beslissing genomen: Evenepoel gaat de Tour niet rijden in 2022.

Het zal dus nog minstens twee jaar duren eer we Remco Evenepoel aan de Grand Départ zien staan. Dat heeft Lefevere verteld aan RTBF. "Remco mag in 2022 de Tour de France nog niet rijden. We gaan hem eerst een mooie Giro laten rijden, in normale omstandigheden, met een normale voorbereiding."

LOGISCHE BESLISSING

Lefevere wil Evenepoel een grote ronde laten rijden nadat hij een goede winter heeft gekend en nadat hij in de aanloop ook al enkele voorbereidingskoersen laat rijden. Wel opvallend dat deze keuze al zo vroeg gemaakt wordt. "Het is een logische beslissing en dus een gemakkelijke beslissing."

Eerst dus een Giro rijden na een zo goed mogelijke voorbereiding en dan pas naar de hectiek van de Tour. Nadat we zaterdag nog eens gezien hebben hoe turbulent het er op zo'n eerste Tour-dag kan aan toegaan, lijkt dat in het geval van Evenepoel zeker de juiste keuze.