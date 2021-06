Vrouw die hele peloton deed vallen voorlopig onvindbaar, andere fan reageert met kwinkslag op eigen bord

Hét incident van de Tour is nu al gekend: het hele peloton dat zaterdag tot vallen werd gedwongen door een vrouwelijke toeschouwer die een kartonnen bord vasthield en niet aan het opletten was. De Tour-organisatie diende een klacht in, maar de vrouw kan niet gevonden worden.

"Allez Opi-Omi". Dat stond op het kartonnen bord van de vrouw in kwestie, die met haar rug naar de koers stond, als was ze aan het poseren voor een foto. Tony Martin kon haar niet meer ontwijken, met alle gevolgen vandien. Een groot deel van het peloton zal de fysieke schade nog even met zich meedragen. MOGELIJKE BOETE De Tour-organisatie diende klacht in tegen de dame, maar die is inmiddels spoorloos verdwenen. De gendarmerie is volop bezig om haar op te sporen, voorlopig nog zonder resultaat. Indien ze geïdentificeerd en gevonden kan worden, riskeert ze een stevige boete. Ondertussen houdt het voorval ook de echte wielerfans bezig. Een toeschouwer langs de kant van de weg had zondag een eigen kartonnen bord bij. Daar stond een niet mis te verstane boodschap op: "Fuck Opi-Omi", een duidelijke verwijzing naar de oorzaak van de massale valpartij in de openingsetappe van de Tour.