Zonneveld looft mentale weerbaarheid van Van der Poel: "Een kop van gewapend beton, dat is pas bericht aan je opi"

Mathieu van der Poel heeft nog maar eens geïmponeerd. Ook voormalig wielrenner Thijs Zonneveld is onder de indruk. Niet enkel vanwege de demarrage of de klasse van Van der Poel. Ook vanwege zijn mentale weerbaarheid en zijn viering.

Eén iets wilde Van der Poel verwezenlijken in de Tour, die voor hem sportief minder belangrijk is dan de Olympische Spelen. "Er was eigenlijk maar één ding waar hij echt van droomde", stelt Thijs Zonneveld in HLN. "Het geel. De trui die zijn opa nooit droeg en zijn vader zo kort dat ie thuis in een vergeten laatje terecht kwam."

Alle ingrediënten waren aanwezig om zaterdag al het geel te pakken. "De eerste rit was voor hem gemaakt, hij droeg het shirt van zijn opa, de afgelopen weken was zijn vorm zo goed dat je er bang van zou worden. Maar hij kreeg een pak slaag van Loulou Alaphilippe."

MEER DAN EEN GENENPAKKET

"Het gaat vaker over VDP's genenpakket, zijn wattages en zijn uitslagen", vervolgt Zonneveld. "Waar het veel minder over gaat is zijn mentale weerbaarheid. Sterker nog: er wordt wel eens aan getwijfeld. Maar als op zaterdag op je falie krijgt en dan zondag op zestien kilometer van de streep aanvalt om alvast even wat bonificatieseconden op te halen, dan moet je een kop van gewapend beton hebben."

Ook de viering van Van der Poel op de streep is iets om bij stil te staan. "Als hij stopt met trappen, is dat niet om uitbundig te juichen. Noet om zichzelf op de borst te kloppen, niet om te schreeuwen. Hij wijst alleen maar met zijn vinger naar de hemel. Dat is pas een bericht aan je opi."