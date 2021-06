OFFICIEEL: Deceuninck-Quick-Step doet goede zaak en verlengt het contract van een landgenoot

Bert Van Lerberghe blijft langer aan boord bij Deceuninck-Quick-Step. De Belgische renner heeft zijn contract verlengd bij de Belgische wielerformatie tot 2023. Deceuninck-Quick-Step maakte zelf het nieuws bekend op sociale media.

Een overwinning kon de 28-jarige Bert van Lerberghe nog niet boeken voor Deceuninck-Quick-Step, maar dit seizoen eindigde onze landgenoot wel op de negende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Gent-Wevelgem eindigde hij op de twintigste plaats.

The good news keep on coming!@bert_bvl - who has played an important role in many of the team's victories since joining us before the start of the 2020 season - has signed a new deal with Deceuninck - Quick-Step