Verbazingwekkende Van der Poel is ook top in het tijdrijden en blijft leider: "Eén van mijn beste dagen op de fiets"

Het woord 'alleskunner' is dus echt wel voor Mathieu van der Poel uitgevonden. Ook tijdrijden kan hij. Hoewel hij veel minder traint met de tijdritfiets dan veel van zijn collega's, werd Van der Poel vijfde in de tijdrit naar Laval. Het volstond om de gele trui te behouden.

"Ik heb mezelf verbaasd. Ik moet de ploeg bedanken. We hebben tot middernacht gewerkt aan de best mogelijke positie op de fiets. Het was één van mijn beste dagen op de fiets", stelde Van der Poel na afloop van de vijfde Tourrit. Wetende wat hij al allemaal gepresteerd heeft, kan dat wel tellen. "Ik ben voorbij mijn limieten kunnen gaan. Ik ben trots op wat ik gedaan heb."

Ik moest nog iets in de tank hebben

Hoe pakte Van der Poel het indelen van de tijdrit aan? "Ik kon wat energie sparen om dan echt volle bak te gaan op het einde. Ik moest nog iets in de tank hebben. De mensen langs de kant van het parcours waren een grote steun."

Dinsdag leek Van der Poel niet echt er in te geloven dat hij het geel kon houden in de tijdrit, maar kijk... "Ik loog niet toen ik zei dat ik dacht dat ik de gele trui ging verliezen. Ik had niet gedacht dat ik 'm nog een dag langer zou dragen. Ik ben er blij mee."