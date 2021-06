'Vrouw die megacrash in Tour de France veroorzaakte is terecht en in voorlopige hechtenis genomen'

U herinnert zich ongetwijfeld nog, die megacrash op de eerste dag van de Tour de France. Tony Martin ging als eerste tegen de vlakte en zowat het voltallige peloton volgde. Allemaal omdat een vrouw met een kartonnen bord leek te poseren en totaal niet op de koers lette.

De vrouw in kwestie had een kartonnen bord vast met daarop de tekst 'Allez opi-omi' en stond met haar rug naar het passerende peloton. Voor Tony Martin was het onmogelijk om haar te vermijden. Quasi het volledige Tour-peloton liep al op de eerste dag ernstige schade op.

VOORBIJE DAGEN SPOORLOOS

De Tourorganisatie diende klacht in tegen de vrouw, maar zij was de voorbije dagen nergens te bespeuren. De gendarmerie ging naar haar op zoek, zonder onmiddellijk resultaat. Tot nu, blijkbaar. Volgens Franse media is de vrouw terecht en is ze in voorlopige hechtenis genomen.

Volgens het persagentschap Reuters zou het gaan om een 30-jarige vrouw en zou ze zichzelf zijn gaan aangeven. Afwachten nu maar of het voor haar tot een zware boete komt of niet.