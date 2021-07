Richie Porte blikt terug op de voorbije dagen in de Tour de France: "Ik had liever hoger gestaan in het klassement, maar ik weet wat mijn job is"

Bij Team INEOS Grenadiers was het een tijdrit om snel te vergeten. Zo hebben Richard Carapaz, Geraint Thomas en Richie Porte tijd verloren op Tadej Pogacar. Toch kan Porte tevreden zijn over zijn tijdrit.

De Australiër blikte zelf ook met een goed gevoel terug op de tijdrit. "Küng is bijna een even goede tijdrijder als Rohan Dennis en ik verlies maar 36 seconden op Küng. het was dus een goede prestatie van mij", aldus de klassmentsrenner van Team INEOS Grenadiers.

Richie Porte staat er nog degelijk voor in het algemeen klassement met een 25ste plaats, maar hij is niet de kopman binnen de ploeg. "Ik ben hier voor Carapaz of Geraint Thomas. Ik weet wat mijn job is", is Richie Porte duidelijk.

Porte staat nu op 3 minuten en 58 seconden van leider Mathieu van der Poel, maar hij verwacht niet dat andere renners hem nu gaan laten rijden. "Ik had liever hoger gestaan in het klassement, maar ik ben ook al eens opgehouden door een valpartij. Ik ben sowieso niet zeker dat de andere teams mij veel vrijheid gaan geven", legde Porte uit.