Strijdlust gaat naar Van Avermaet na dag in de aanval: "Van Moer kon het dinsdag bijna afronden, dat inspireerde me"

Greg Van Avermaet heeft het beste gemaakt van zijn dag in de aanval. De prijs van de strijdlust is alvast voor hem: meer dan verdiend. Ook onderweg pakte hij alles mee wat hij kon meepakken als ze aan een tussensprint of dergelijke passeerde. Voorop blijven was weliswaar een illusie.

"Het was plezant om in de ontsnapping te zitten", deed Van Avermaet na afloop van de zesde rit zijn verhaal. "De start van de etappe was vrij zwaar. De grote motoren probeerden zich af te scheiden van het peloton. Toen het duidelijk werd dat ze ons niet zouden laten gaan, besloot ik om alleen te gaan. Enkel Kluge kwam nog tot bij mij."

GOEDE SAMENWERKING MET KLUGE

Meteen was het wedstrijdbeeld vastgelegd voor enkele uren: zij knokten met hun tweeën tegen het peloton. "We kwamen goed overeen en we probeerden om voorop te blijven, maar we wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn. Het leek in ieder geval geen slecht idee om in de ontsnapping te gaan. Brent Van Moer kon het dinsdag bijna afronden en dat inspireerde me om ook een poging te wagen."

Ondanks dat het geen ritzege opleverde, blikt Van Avermaet dus met tevreden terug op zijn toch wel lange onderneming. "Het pluspunt is dat ik in mijn AG2R-truitje eindelijk op het podium heb kunnen staan", verwijst hij naar de prijs van de strijdlust. "Hopelijk niet voor het laatst!"