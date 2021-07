Volgens Wuyts moeten ze bij Jumbo-Visma niet enkel naar Primoz Roglic kijken: "Als ze hem over de Alpen krijgen, hebben ze een wisselkopman"

Tadej Pogacar heeft woensdag de Tour de France misschien al wel naar zijn hand gezet, maar een andere renner die een meer dan degelijke indruk maakte, was Jonas Vingegaard. De Deen werd derde op 27 seconden van Pogacar.

Uiteraard is Primoz Roglic de grote kopman bij Jumbo-Visma, maar volgens wielercommentator en analist Michel Wuyts zouden ze bij de Nederlandse wielerformatie ook naar de jonge Deen kunnen kijken als één van de kopmannen.

Michel Wuyts gaf meer uitleg bij Sporza. "Als ze bij Jumbo-Visma Jonas Vingegaard over de Alpen krijgen, hebben ze een wisselkopman. Het is afwachten hoe Roglic nog voor de dag zal komen na zijn val en of hij niet meer tijd gaat verliezen in de Alpen", aldus Wuyts.