🎥 Ook dit was de 6de Tourrit: Mørkøv doet deur dicht voor Sagan en Colbrelli boos op Bouhanni in beladen tussensprint

Cav won aan de meet, maar zeker even interessant was de tussensprint in rit 6, met Mørkøv, Sagan, Colbrelli en Bouhanni in de hoofdrollen. Na 104 kilometer kwam de tussensprint eraan en het ging er daarin toch behoorlijk pittig aan toe.

Met Van Avermaet en Kluge waren er slechts twee vluchters voorop aan de passage in Lucay-Le-Mâle, wat ervoor zorgde dat er toch nog heel wat punten te verdienen vielen. Vijftien punten zouden er zijn voor de derde, oftewel diegene die de sprint van de snelle mannen zou winnen.

Sagan dacht aan te zetten langs de linkerkant van de weg, maar op dat moment nam Mørkøv de leiding om de spurt aan te trekken voor Cavendish. Sagan zette zich dan maar in het wiel van Mørkøv. Die hield de opening om door te geraken van Sagan klein en deed aan het einde van die inspanning zelfs helemaal de deur toe. Dat was toch iets teveel van zijn lijn afwijken wat de anders steeds clean sprintende Mørkøv hier deed.

Nog 2 sprinters waren betrokken in een akkefietje: Colbrelli en Bouhanni. Die laatste zette even zijn elleboog toen Cavendish langs kwam. Dat had ook Colbrelli gemerkt. De Italiaanse kampioen had er eigenlijk niks mee te maken, maar gebaarde toch met een vingertje richting Bouhanni: dit doe je niet! Voor de volledigheid: Colbrelli kwam als eerste over de streep, voor Mørkøv, Philipsen, Matthews, Cavendish en Sagan.

Onze opinie: Het was uiteindelijk koelen zonder blazen, mogelijk omdat het slechts om een tussensprint ging, maar ook bij zulke sprint kan er overgegaan worden tot diskwalificatie van een renner. Wanneer bij zulke sprints correct ingegrepen wordt, weten de renners tenminste dat het ook aan de finish uitkijken is voor onreglementair sprintgedrag.

© photonews

Sagan en Mørkøv bespraken deze tussensprint ook even, wellicht besloten ze om het dan hierbij te laten. Sagan redeneert mogelijk: dit zal het verschil niet maken in de eindbalans in de strijd om de groene trui. Hoewel Mørkøv vaak rechttoe rechtaan sprint en zeker niet het imago heeft van zaken mis te doen in de sprint, konden hem in dit geval de punten zeker afgenomen worden. Een gemiste kans voor de jury.

Dan is er nog het gevalletje Bouhanni-Cavendish. Er is slechts heel even contact tussen hen beiden en nadien kan Cavendish wel doorsprinten. Desalniettemin was een elleboogje van Bouhanni compleet onnodig. Ook hier kan niet geopperd worden dat er niets aan de hand was. Een piste om over na te denken voor het wielrennen is om in zulke gevallen misschien niet te diskwalificeren, maar wel met een berisping te komen.