Peeters en Steels over het succes van Cav en het vervolg in de Tour: "Niemand geraakt aan palmares van Merckx"

Ook Wilfried Peeters en Tom Steels genieten volop van de successen waar Mark Cavendish in de Tour nu voor zorgt. Genieten moeten ze zeker doen, maar in de sport is het ook steevast vooruit kijken. Breekt Cavendish het record van Merckx? En haalt de Brit het einde van de Tour?

"Het sprintersfestival is zeker nog niet gedaan", voorspelt Wilfried Peeters bij Sporza. Er komen dus zeker nog mogelijkheden om aan die 34 zeges van Merckx te geraken. "Op basis van de cijfers in de Tour komt het record inderdaad zeer dichtbij, maar aan de carrière van Eddy Merckx zullen we zeker niets afdoen. Dat was een fenomeen en een kanibaal. Dat zal hij altijd blijven."

Voor zo'n wielerlegende is het hoogste respect wel op zijn plaats. "Statistieken zijn heel mooi, maar wij doen het op onze manier. Niemand geraakt aan het palmares van Merckx." Het is nu al fantastisch dat Cavendish dit presteert, als je ziet hoe het hem eind vorig jaar verging. "Cavendish is geen renner om op zo een manier afscheid te nemen van het wielrennen zoals we hem zagen in Gent-Wevelgem."

© photonews

Een andere vraag is: geraakt Cav de bergen over? "We hebben afgesproken om maandag op de eerste rustdag te kijken waar we staan. Dan hebben we ook de eerste twee bergetappes achter de rug en we zullen zien hoe hij daar presteert", aldus Tom Steels.

Cavendish wist natuurlijk lange tijd niet dat hij naar de Tour zou gaan. Kan dat in zijn nadeel spelen? "Er bestaat altijd een kans om buiten tijd aan te komen als sprinter, of je nu bergop getraind hebt of niet. Mark heeft hard getraind en is altijd blijven werken richting de Tour. De Cavendish van 5 jaar geleden was niet beter. We gaan ervan uit dat we in Parijs geraken, maar de bergen doen er mee hun zegje over."