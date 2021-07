Van Moer laat zich weer opmerken in Tour de France: "Dit was het plan, maar niet met die renners..."

In de derde etappe van de Ronde van Frankrijk was het bijna prijs voor Brent Van Moer maar een ontketend peloton wist hem nog bij te benen. Ook vrijdag maakte Van Moer een goede beurt.

Van Moer maakte net als veel andere renners deel uit van een omvangrijke kopgroep in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk. "Ik hoopte op een grote ontsnapping en dat was het geval. Maar de namen die erbij zaten... het waren allemaal heel sterke renners en dat maakte het er niet eenvoudiger op", klinkt het bij Van Moer.

Van Moer was niet de sterkste klimmer van de kopgroep en besloot het spel slim te spelen door met Mohoric op zo'n 80 kilometer van de finish te anticiperen. "Hoopte op nog wat volk maar Mohoric was echt sterk, hij deed me veel pijn en dat moest ik bekopen in de laatste twintig kilometer."

"Ik wist dat die col op 20 kilometer van de finish de scherprechter zou zijn en ik daar nog over moest raken maar Mohoric was daarvoor ook al zo sterk. Het voelde aan als een klassieker, zo'n lange afstand en de laatste 100 kilometer ontplofte het. Nu is het tankske wel leeg bij mij", besluit een vermoeide Van Moer.