Van der Breggen zorgt voor kers op de taart bij machtsgreep SD Worx en slaat dubbelslag op eerste aankomst boven

Na de ploegentijdrit op vrijdag volgde al een eerste aankomst boven in de Giro Donne. Van der Breggen was dus aan zet als favoriete voor eindwinst en heeft niet teleurgesteld. De toprenster van SD Worx soleerde naar winst en greep meteen de macht.

Uit een groep van een vijftiental rensters reed Van der Breggen weg: de wereldkampioene ging solo met nog zeven kilometer te gaan. Bij SD Worx konden ze zich al in de handen wrijven, want de eerste achtervolgster was Ashleigh Moolman, een teamgenote van Van der Breggen.

De beklimming naar de top van de Prato Nevoso kroop ongetwijfeld wel in de benen, maar Van der Bregggen is uiteraard wel een kanjer die dat aankan. Bij het ingaan van de laatste drie kilometer was de bonus van Van der Breggen iets meer dan een halve minuut.

VAN DER BREGGEN BREIDT VOORSPRONG UIT

Dat was dus wel redelijk geruststellend. Met Vollering als derde vrouw in de koers was het voor SD Worx een totaal droomscenario. Cavalli kon nog wel naar Vollering toe. Van der Breggen breidde haar voorsprong alleen nog maar uit en kwam triomfantelijk over de meet. De wereldkampioene is ook de nieuwe leidster in de Giro Donne.