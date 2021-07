Ben O'Connor geeft de Tour de France van AG2R kleur, Van Aert doet niet meer mee in klassement

In opnieuw een rit voor de klimmende vluchters in de Tour was O'Connor ditmaal de sterkste. Van Aert liet het lopen in deze rit en hield dus niet vast aan zijn plek in het klassement. Alle aandacht ging voorts naar de strijd om de ritzege en O'Connor rondde die in zijn voordeel af.

Geen Roglič en Van der Poel meer in de Tour. Het ging zonder hen van Cluses naar Tignes. Onderweg stapten ook Merlier en De Buyst af. Een dag nadat hij een schitterend nummer had neergezet, was Dylan Teuns wel opnieuw op de afspraak. De Belg van Bahrein Victorious was eens te meer mee in een kopgroep, met nog andere aantrekkelijke namen als Alaphilippe, Quintana, Woods en Daniel Martin.

De strijd in het bergklassement maakte deel uit van het verhaal van de dag met vooral Poels en Quintana die zich bedrijvig toonden. Quintana zette door en kwam alleen boven op de Col du Pré, een col buiten categorie. Higuita en O'Connor sprongen nadien naar hem toe, met ook Woods die aanvakelijk nog achtervolgde. Ook die laatste had natuurlijk wel een zware inspanning in de benen.

O'CONNOR LEGT HOOG TEMPO OP

De winnaar moest toch bij de drie voor hem gezocht worden. O'Connor was bezig met een hoog tempo te onderhouden en dat had zo zijn gevolgen. Quintana kwam op iets meer dan twintig kilometer van de meet de man met de hamer tegen. Vijf kilometer verderop liet O'Connor ook Higuita achter.

In de groep van de gele trui moest Pogačar zich ondertussen weinig zorgen maken: Van Van Aert was in die groep overigens geen sprake: die stond voor aanvang van de rit nog tweede, maar zit dus niet met het klassement in zijn hoofd. Later in de Tour maar nog eens voor een ritzege gaan en dan focussen op de Spelen.

INEOS WERKT MAAR CARAPAZ LOOPT OP COUNTER

De voorsprong van O'Connor op de groep der favorieten liep op de slotklim weer op en zo kwam ook de gele trui in zicht voor de Australiër. Doordat Ineos - met een herboren Thomas - fors de kop overnam van UAE, bleef de leiderstrui toch in het bezit van Pogačar. Desondanks behoorde deze Tour-dag toch vooral toe aan O'Connor.

Ver achter hem (verschil van vijf minuten!) ging Cattaneo nog op en over Quintana en Higuita naar plek twee in de rit. Het werk van Ineos diende ook om een versnelling van Carapaz in te leiden. Die kwam er ook, maar Carapaz en de andere klassementsmannen liepen nog op een counter van een eens te meer te sterke Pogačar.