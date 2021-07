Anna van der Breggen maakt heel wat indruk in Giro Donne: Nederlandse zet tijdrit op haar naam met meer dan één minuut op voorsprong op eerste achtervolger

Straffe prestatie van Anna van der Breggen in de Giro Donne. Dat de Nederlandse de tijdrit wist te winnen, was geen verrassing, maar wat wel opvallend is, is dat Van der Breggen maar liefst meer dan één minuut sneller was dan de eerste achtervolger.

Anna van der Breggen heeft deze middag heel wat indruk gemaakt in de Giro Donne. De Nederlandse renster was namelijk de snelste in de tijdrit. Van der Breggen reed een klimtijdrit van 11 kilomter in 24 minuten en 57 seconden. Daarmee deed van der Breggen een pak beter dan haar eerste achtervolger, want Demi Vollering, haar landgenote, werd tweede op één minuut en zes seconden van Anna van der Breggen. Van der Breggen blijft zo uiteraard ook aan de leiding in het klassement.