OFFICIEEL: AG2R Citroën Team haalt twee versterkingen binnen, waaronder een broer van één van haar renners

AG2R Citroën Team heeft twee nieuwe renners binnengehaald voor komend seizoen. Het gaat om Paul Lapeira en Valentin Paret-Peintre. Vooral de laatstgenoemd renner kan u bekend in de oren klinken, want het is de broer van Aurélien Paret-Peintre.

AG2R Citroën Team is haar ploeg aan het versterken naar komend seizoen toe. Zo heeft de Franse wielerformatie maandag twee nieuwe renners voorgesteld. Het gaat om Paul Lapeira en Valentin Paret-Peintre. Paul Lapeira is een 21-jarige Fransman en zal zijn debuut maken op WorldTour-niveau. Hij heeft een contract getekend tot 2023. Valentin Paret-Peintre is de broer van Aurélien Paret-Peintre en tekende een contract tot 2024. 🚨 Nouvelles recrues / New riders



