Demey samen met vriendin naar Spelen: "Niet daar om onze relatie te onderhouden, we zijn daar om te presteren"

De Olympische Spelen van 2024 naderen. De eerste Spelen waar zowel Valerie Demey als haar vriendin Elke Vanhoof aan zullen deelnemen. Demey doet dat in het wielrennen, Vanhoof in de BMX. Wielerkrant blikte met Demey alvast vooruit op Tokio.

Valerie Demey windt er geen doekjes om hoe belangrijk de Spelen voor haar zijn. "Dat is volledig mijn hoofddoel. Alles in het teken van Tokio." Een mooi moment was het dus toen ze te horen kreeg dat ze geselecteerd was. "Dat ging natuurlijk wel met een vreugdedansje gepaard. Dat is natuurlijk een droom die uitkomt."

Resultaat ook van maandenlange inspanningen. "Het is iets waar ik wel mee bezig was vanaf het begin van het seizoen. Als dat dan ook nog lukt en dan nog samen met mijn vriendin Elke Vanhoof, zorgt dat dubbel zo hard voor motivatie."

PRIMEUR IN BELGIË?

Bijzonder toch: een koppel dat naar de Spelen gaat. "Ik kan mij niet inbeelden dat dat in de geschiedenis van heel de Olympische Spelen nog nooit is voorgekomen, maar ik denk dat het in België wel een primeur is. Ik durf het niet met honderd procent zekerheid zeggen."

Gaan Demey en Vanhoof mekaar veel zien in Japan? "We zijn daar wel op hetzelfde moment, maar ik denk dat we voor de wegrit ergens anders op hotel liggen. Ik denk niet dat we mekaar gaan zien, maar we zijn daar niet om onze relatie te onderhouden. We zijn daar om te presteren, dus op zich maakt dat nu niet zoveel uit."

GOEDE RESULTATEN DE LAATSTE MAANDEN

Dankzij verscheidene toptiennoteringen heeft Valerie Demey haar selectie alvast verdiend en zat dat olympische ticket er ook wel aan te komen. "In het begin van het seizoen was ik daar niet honderd procent van overtuigd, maar na de resultaten van de laatste maanden had ik wel een vermoeden dat het ticket binnen zou zijn."