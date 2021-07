Duitse knalt naar toptijd in proloog in Utrecht en is eerste leidster in Baloise Ladies Tour

Vrij laat op donderdagavond is de Baloise Ladies Tour van start gegaan. Een Duitse tijdritspecialiste zette meteen een topprestatie neer: Lisa Klein vlamde naar de beste tijd in de proloog in Utrecht en is de eerste leidster in de rittenkoers.

In deze Baloise Ladies Tour is het onder andere uitkijken naar Niewiadoma, Majerus en de veldrijdsters die ook deelnemen. De rensters moesten beginnen door een proloog van 3,8 kilometer af te leggen in de straten van Utrecht. Vooral de dames bij wie het korte werk goed past was dit dus wel een mooie kans om meteen aan de leiding te gaan in de Baloise Ladies Tour. DUEL KLEIN - HENDERSON Toen de laatste rensters vertrokken, had Anna Henderson de beste tijd. De Britse was na 5 minuten en 13 seconden klaar met haar proloog. Eén renster ging nog sneller: Lisa Klein, die bekend staat vanwege haar tijdritcapaciteiten. De Duitse van SRAM Canyon dook met 5 minuten en 11 seconden twee tellen onder de tijd van Henderson. De kloof met de rest was al een stuk groter: Hannah Ludwig werd derde en deed acht seconden langer dan Klein over de proloog in Utrecht.