Ineos moet het met een mannetje minder doen in Tour de France: "Leek alsof ik tegen muur aanknalde, het licht ging uit"

Voor Ineos is het zaak om Carapaz nog op het podium van de Tour de France te krijgen. Een mannetje minder aan tafel is wel het gevolg van de elfde rit. Luke Rowe was bij aankomst in Malaucène buiten tijd. De Welshman krijgt niet meer de kans om nog nuttig werk te verrichten.

"De Tour de France is voorbij voor mij. Ik ben helaas buiten tijd toegekomen. Het is een wrede sport", zegt Rowe over zijn exit in de Tour. "De start van de rit was nog redelijk. Er waren veel aanvallen om in de ontsnapping te geraken. Er werden jongens gelost, ik had het gevoel dat ik in het begin nog standhield."

Dat zou echter niet blijven duren. "Bij de eerste oplopende stukken van de eerste gecategoriseerde beklimming, leek het alsof ik tegen een muur aanknalde. Het licht ging uit. Mannen die ik normaal makkelijk moet kunnen volgen, lieten me achter. Het was nog honderd kilometer te gaan en ik zat alleen."

EEN DOMPER

Een zware opdracht voor de boeg dus, al gaf Rowe niet op. "Ik ben nooit het geloof verloren dat ik de tijdslimiet kon halen, maar ik was vijf minuten ofzo te laat. Het is een domper. Het is de eerste keer dat ik de tijdslimiet niet haal en dan net in deze koers. Het is moeilijk om de ploegmaats achter te laten." Positief punt bij Ineos is wel dat Carapaz opschoof naar plek 4 in het klassement en op 1 seconde van een virtuele podiumplaats staat.