Lucien Van Impe looft stijl Van Aert: "Voorbeeld voor jeugd" en "Voor mij staat Wout naast Evenepoel voor wegrit Tokio"

Als Lucien Van Impe als voormalig rasklimmer ook zo van Wout van Aert geniet, dan weet je het wel. Van Aert moet zeker op gelijke voet met Evenepoel aan de olympische wegrit beginnen, stelt Van Impe. En dan die stijl. Die is al helemaal om te bewonderen.

Van Impe geeft in HLN aan wat hem opviel aan de prestatie van Van Aert op de Ventoux. "Ten eerste het verzet waarmee hij reed. Van een klassieke coureur zou je verwachten dat die iets te groot gaat rijden, maar Van Aert koos voor een opvallend klein verzet. Hij draaide heel mooi rond. Echt om jaloers op te zijn. Ik meen het: hij klimt potverdikke mooier dan ik deed."

Van Impe deed het op een heel andere manier. "Ik danste op mijn pedalen en gooide mijn fiets heen en weer, dat was mijn manier om snelheid te maken. Bij Van Aert komt de kracht vanuit de onderrug. Zijn lichaam beweegt niet. Hij zit heel stil op zijn fiets. Fantastisch om naar te kijken. Wout is de hele tijd dezelfde versnelling blijven draaien. Voor mij is dat cruciaal. Zo doen de klimmers het. Zo deed Van Aert het ook."

GEEN NIET-KLIMMER MEER

Een prachtig rolmodel voor veel jongeren om naar op te kijken. "Hij is een voorbeeld voor de jeugd van hoe ze moeten leren klimmen." Moeten we Van Aert nu als rasklimmer bestempelen? "Dat zal hij nooit zijn, maar ik wil hem na deze prestatie ook geen niet-klimmer meer noemen. Wat Van Aert deed, krijgt mijn respect. Ook door de manier waarop: je kan winnen na in de wielen te hebben gezeten, maar hij ging van heel ver in de aanval."

Dat laat het beste vermoeden voor de olympische tijdrit. "Hij maakt ook kans in de wegrit", oppert Van Impe. "Het parcours heeft wat weg van Luik-Bastenaken-Luik, begrijp ik, met beklimmingen die eerder lang dan steil zijn. Voor mij staat Van Aert naast Evenepoel."