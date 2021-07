Na uitgestelde start van Tourrit en waaiers gaan Theuns, Van Moer en Alaphilippe mee in de aanval

Het is zover: waaiers in de Tour. Door de wind werd de start van rit 12 zelfs uitgesteld. Theuns, Van Moer en Alaphilippe grepen nadien hun kans om mee te gaan in de vroege ontsnapping. Naast die drie gingen er nog een aantal mooie namen mee in de vlucht.

De etappe van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes is op papier een vlakke rit, maar door de wind was het sowieso uitkijken voor waaiers. In de startplaats blies de wind zo hevig dat de start van de etappe met tien minuten utigesteld moest worden. Wanneer die start dan wel gegeven werd: was het meteen bingo: waaiers en volop koers. Onder andere Thomas De Gendt geraakte in de laatste waaier. Al leverden de waaiers uiteindelijk niet zoveel op, want het kwam al snel tot een hergroepering. Al duurde het niet lang vooraleer dezelfde ontsnappingspogingen eraan kwamen. STRAFFE NAMEN ALS GREIPEL EN KÜNG OOK MEE Edward Theuns glipte al snel weg en ook Julian Alaphilippe koos het hazenpad. Met Brent Van Moer sloot nog een tweede Belg vooraan aan, net als enkele andere straffe namen. Greipel, Bissegger, Boasson Hagen, Henao, Küng, Politt, Erviti, Sweeny, Swift en Mezgec maken ook deel uit van de vlucht die uiteindelijk vertrok. Eén van die vluchters kroont zich in Nîmes wellicht tot ritwinnaar.