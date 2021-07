Ook Pauwels ziet Van Aert vertrouwen tanken: "De beste van 16 renners die al heel goed zijn, onderschat gevecht niet"

Wout van Aert heeft bij iedereen goede punten gescoord, ook bij Serge Pauwels. Niet onbelangrijk aangezien die laatste assistent-bondscoach is. De glorietocht van Van Aert over de Mont Ventoux maakte ook op Pauwels een grote indruk.

Serge Pauwels koppelde in Sporza Tour meteen al richting Olympische Spelen in Tokio. Ook wat dat betreft staat Van Aert er ineens een stuk beter voor. "Hij tankte enorm veel vertrouwen. Terwijl hij nog wat onzeker was na het Belgisch kampioenschap en in de aanloop naar deze Tour."

De achterstand die hij door zijn blindedarmoperatie opliep, valt niet te onderschatten. "Wat hij in de maand mei meemaakte is zeker niet niks, twee weken niet op de fiets zitten op zes weken van de Tour", beseft ook Serge Pauwels.

Iedereen wou deze etappe winnen

Het maakt de prestatie in de elfde Touretappe, met twee passages over de Mont Ventoux, nog straffer. "Hij toont zich de beste van een vlucht van 16 renners die al heel goed zijn, want zij maakten de sprong vooruit. Onderschat het gevecht voor de vlucht niet. Het gaat om de Mont Ventoux, iedereen wou deze etappe winnen."