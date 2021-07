Pogačar eerste keer in verlegenheid gebracht maar zet wel puntjes op de i: "Ik ben niet verrast door Vingegaard"

Een eerste moeilijk moment zowaar voor Tadej Pogačar. Zelf zette hij aan de streep de puntjes op de i door uit te pakken met een stevig sprintje na Vingegaard te hebben teruggehaald. De Deen van Jumbo-Visma is de eerste in deze Tour die van Pogačar weg kon rijden bergop.

"Het tempo lag hoog op de beklimmingen. Toen Vingegaard aanviel in de finale, kon ik hem niet volgen. Hij ging hard. Ik ben kalm gebleven, ik wist dat het niet ver was tot de top en concentreerde me op het blijven houden van een degelijk ritme", legde Pogačar uit wat er in hem omging.

De leider in de Tour de France wist maar al te goed wat er nog aankwam. In de afdaling was het drie tegen één. "Ik moest nog energie in de benen hebben om voluit te gaan in de afdaling. Ik werkte goed samen met Urán en Carapaz en we keerden terug."

In de Tour zijn er geen gemakkelijke dagen

Niets aan de hand dus voor Pogačar: hij vermijdt tijdsverlies en leidt comfortabel in de Tour met vijf minuten voorsprong. Al blijft de demarrage van Vingegaard wel bij. "Ik ben niet verrast door Vingegaard, hij heeft altijd al getoond dat hij één van de sterkste klimmers is. In de Tour zijn er geen gemakkelijke dagen."